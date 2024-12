Tomori Juve, il Milan fa il prezzo: Giuntoli è avvisato. Ecco la cifra richiesta per intavolare la trattativa per il difensore inglese

Tomori è uno degli obiettivi di mercato della Juve che piace a Giuntoli. Il Milan, però, non intende accontentarsi come fatto con Kalulu in estate ed è disposto ad intavolare la trattativa per una cifra superiore a 30 milioni.

E’ questo, secondo Sportmediaset, il prezzo richiesto ai bianconeri per il difensore inglese finito ai margini della squadra con Fonseca.