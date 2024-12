Tomori Juve, il difensore spinge per l’addio perché gioca poco: la posizione del Milan sul futuro di mercato del difensore inglese

Tomori è una delle alternative che la Juve sta valutando per rinforzare la difesa, priva di Bremer e Cabal per tutto il resto della stagione, già a gennaio.

Il difensore inglese, come scrive il Corriere dello Sport, non gioca al Milan e spinge per l’addio perché vorrebbe maggiore minutaggio. La posizione dei rossoneri è chiara: dopo Kalulu è difficile che possano fare un altro favore di mercato alla Juve, concorrente per il quarto posto.