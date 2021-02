Tomori: «Derby, Dobbiamo tornare in vetta. Giocare con ibra…?»

Tomori ha rilasciato una lunga intervista a Sky Sport. Le sue parole a pochi giorni dal suo primo Derby milanese

Tomori ha rilasciato una lunga intervista a Sky Sport. Le sue parole a pochi giorni dal suo primo Derby milanese.

GIOCARE CON IBRA- «E’ fantastico pe me, ha una grande personalità ed è una leggenda nel calcio. E’ un leader che fa sentire la sua voce in campo, è motivante e incoraggiante. Se è arrivato ha certi livelli, basta vedere il modo in cui parla e in cui gioca. Sono qui da poche settimane, ma vedo che è sempre concentrato, determinato e motivato. Vederlo da vicino è diverso ed è davvero affascinante».

SUL DERBY- «Le due squadre sono ai primi due posti in classifica in campionato, sarà una partita molto intensa. Peccato che a causa del coronavirus non ci saranno i tifosi, ma speriamo di vincere e di tornare in vetta alla classifica».