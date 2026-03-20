Tomori on fire, che notizia per il difensore del Milan: non accadeva dal 2023. Spunta la notizia

Tomori potrebbe strappare una convocazione che manca ormai da quasi tre anni, la notizia arriva direttamente dall’Inghilterra

Il prossimo turno di soste per le nazionali potrebbe regalare una sorpresa attesa da tempo in casa Milan. Secondo quanto riportato da autorevoli fonti internazionali come The Athletic, Fikayo Tomori sarebbe in lizza per una convocazione con l’Inghilterra in vista degli impegni ufficiali in programma la prossima settimana.

Il ritorno del “Muro” di San Siro

Il centrale difensivo anglo-canadese, Fikayo Tomori — noto per la sua straordinaria velocità nel recupero e per una spiccata leadership carismatica all’interno dell’area di rigore — manca dal giro della nazionale dei “Tre Leoni” dall’ottobre del 2023. Nonostante le prestazioni altalenanti della selezione inglese nell’ultimo periodo, il difensore del Diavolo è rimasto a lungo ai margini delle rotazioni, una scelta che ha spesso sollevato dibattiti tra gli addetti ai lavori, convinti che le sue doti atletiche potessero fare comodo alla retroguardia britannica.

Il fattore Allegri e la rinascita rossonera

A favorire questo possibile ritorno in nazionale è senza dubbio la continuità mostrata a Milanello. Tomori è diventato un titolare inamovibile nello scacchiere tattico di Massimiliano Allegri, tecnico livornese celebre per la sua filosofia pragmatica e per la capacità di costruire difese impermeabili. Sotto la guida dell’allenatore toscano, il numero 23 dei rossoneri ha affinato il senso della posizione e la gestione della linea, trasformandosi in una colonna portante della formazione meneghina.

Obiettivo conferme per il Diavolo

La chiamata di Southgate rappresenterebbe un giusto premio non solo per il calciatore, ma per tutto l’ambiente milanista. In un momento cruciale della stagione, vedere il proprio leader difensivo tornare a calcare i palcoscenici internazionali è un segnale di forza per il club di Via Aldo Rossi. Se le indiscrezioni venissero confermate, Tomori avrebbe finalmente l’occasione di dimostrare il proprio valore in ottica grandi tornei, portando con sé l’esperienza maturata nei big match di Serie A e Champions League.

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