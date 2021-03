Tomori: altra prestazione eccellente, MVP per il Milan e ora il riscatto

Tomori ha ormai convinto tutto il mondo Milan: ieri MVP del match di Firenze, autore dell’ennesima super prestazione. Maldini ora…

Fikayo Tomori, arrivato in questo mercato invernale per sopperire alle tante assenze difensive, che hanno condizionato il Milan da inizio stagione ad ora, ha convinto tutti.

Ieri a Firenze è stato il migliore in campo, autore di chiusure difensive di alta classe, preciso e lucido in ogni circostanza. Il club rosssonero, oggi, lo ha premiato come MVP di questa sedicesima giornata rossonera.

Ora, la dirigenza di Via Aldo Rossi deve assolutamente riscattarlo dal Chelsea. Il valore del cartellino si aggira sui 28 milioni di euro, cifra che pur essendo abbastanza alta, porta con sé grandi prospettive di plusvalenza. D’altro canto anche Bennacer e Kessie, giunti a Milanello rispettivamente per 16 e 29 milioni di euro, ora valgono entrambi il doppio. Tomori è e deve essere il futuro del Diavolo e i numeri parlano chiaro.