Tomori: «Affrontare Arsenal e Liverpool? Per noi sarà importante»

Fikayo Tomori, dal ritiro di Dubai, ha parlato delle prossimi amichevoli del Milan contro Arsenal e Liverpool

Nel corso dell’intervista a Milan Tv, Fikayo Tomori ha parlato così delle prossimi amichevoli contro Arsenal e Liverpool:

«Sappiamo bene che l’Arsenal sta facendo un buonissimo campionato in Premier League; conosco i loro giocatori e anche quelli del Liverpool. Giocare contro due squadre così è il modo miglior per noi per prepararci: loro sono forti, così noi possiamo riprendere ritmo e la mentalità vincente, capendo dove migliorare per le partite dopo la sosta. Non vedo l’ora di giocare».

CLICCA QUI PER LEGGERE LE DICHIARAZIONI COMPLETE