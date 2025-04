Tomori, addio al Milan possibile: c’è però una condizione. La notizia

Tomori può lasciare il Milan al termine della stagione, ma è necessario che ci sia una condizione per l’addio

Fikayo Tomori, protagonista di una stagione complicata, stando a quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, fa parte di quei calciatori che potrebbero lasciare il Milan al termine della stagione.

C’è però una condizione necessaria per le eventuali acquirenti del giocatore: deve arrivare un’offerta congrua per il difensore centrale inglese. Il club non svenderà di certo in fase di mercato l’ex Chelsea.