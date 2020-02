Tommaso Pobega: il rossonero potrebbe tornare al Milan per restare

Tommaso Pobega sta facendo molto bene con la maglia del Pordenone: un rendimento che potrebbe garantirgli il Milan in futuro

Tommaso Pobega, centrocampista classe ’99 di proprietà del Milan, si sta mettendo in evidenza con la maglia del Pordenone in Serie B. Il giocatore con i neroverdi è attualmente in piena corsa playoff riuscendo a mettere a segno 5 reti e 3 assist in 19 gare disputate. Un ruolino di marcia niente male soprattutto considerando che il Milan sta continuando a monitorarlo in vista del rientro dal prestito che avverrà a giugno.

Pobega è diventato un elemento imprescindibile del Pordenone ed è considerato tra i giovani più talentuosi dell’intero campionato cadetto, potrebbe bastare per garantirgli una conferma al Milan nella prossima stagione?