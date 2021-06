Tomiyasu Atalanta, c’è l’accordo con l’agente: ecco cosa manca

Tomiyasu potrebbe diventare presto un calciatore dell’Atalanta: c’è l’accordo con l’agente. Ecco cosa manca per l’affare

L’Atalanta ha concluso un’altra stagione da record: i bergamaschi sono in Champions per il terzo anno consecutivo e puntano magari a far meglio del terzo posto, raggiunto nelle ultime due stagioni.

In difesa piace Takehiro Tomiyasu: il difensore giapponese del Bologna avrebbe detto sì. Secondo il Corriere Bologna ci sarebbe l’accordo con l’agente ma c’è ancora distanza con il club di Saputo: serve una lunga trattativa.