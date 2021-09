Tomasson: «Il calcio come gli scacchi, Ancelotti un maestro» – VIDEO

L’ex attaccante del Milan ed attuale allenatore del Malmoe Jon Dahl Tomasson ha rilasciato qualche interessante dichiarazione

Jon Dahl Tomasson, ex attaccante del Milan ed attuale allenatore del Malmoe, ha rilasciato qualche dichiarazione sul suo nuovo ruolo da tecnico.

RUOLO DI ALLENATORE – «Amo il calcio, mi nutro di calcio. Ho avuto grandi allenatori nel corso della mia carriera come Ancelotti e Pellegrini ed anche due olandesi, Van Wijke e Beenhakker. Tutti loro sono grande fonte d’ispirazione. Da giocatore ho iniziato in Olanda, quindi il calcio olandese mi ispira ma sono stato anche in Italia, Spagna, Germania e Inghilterra quindi la mia visione del calcio è più internazionale. Il calcio è un gioco che si vince con la testa, come gli scacchi ma sull’erba.»

SUL SUO MALMOE – «Vogliamo essere dominanti con e senza palla, flessibili dal punto di vista tattico con moduli diversi e capaci di cambiare durante la partita.»