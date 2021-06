Tomasson: «Eriksen? Mai provato niente del genere in vita mia»

Tomasson, vice allenatore Danimarca ed ex rossonero ha parlato a Gazzetta dello sport sia degli Europei che di se stesso al futuro

ERIKSEN- «Non ho mai provato niente del genere in vita mia. Stavo guardando la tv, sono rimasto paralizzato. Sono scoppiato in lacrime, è stato scioccante, l’incubo peggiore. Conosco Chris benissimo, abbiamo giocato in nazionale insieme, sono pure stato il suo allenatore con la Danimarca. In questi giorni sono stato in contatto con lui. È una persona adorabile, ora per fortuna sta bene ed è al sicuro, con la sua famiglia».