Tomasini a Cagliarinews24: «Metto il Milan in QUESTA POSIZIONE per la LOTTA SCUDETTO». Le sue dichiarazioni

Tomasini, intervenuto a Cagliarinews24, ha detto la sua sulla lotta Scudetto e sulla Nazionale. Di seguito le sue dichiarazioni.

Dando uno sguardo a tutto tondo sul campionato di Serie A 2024-2025, secondo lei qual è la favorita per la vittoria del titolo? L’Inter resta la favorita o vede anche delle altre squadre nella corsa per lo scudetto?

«Io credo che nel campionato di Serie A ci siano due o al massimo tre squadre favorite, le quali possono ambire alla vittoria dello scudetto. Per me si tratta, in quest’ordine, di Inter, Juventus e poi il Milan».

Capitolo Nazionale. L’Italia sembrerebbe essersi rialzata in Nations League dopo la butta batosta subita agli Europei. Cosa ne pensa degli Azzurri? E’ convinto del lavoro portato avanti dal commissario tecnico Luciano Spalletti?

«Io penso che il commissario tecnico Luciano Spalletti avrebbe dovuto fare delle scelte dopo la sconfitta rimediata contro la Svizzera agli Europei. Secondo me il tecnico toscano si sarebbe dovuto dimettere, è stata una brutta figura quella fatta dagli Azzurri!».