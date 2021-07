Tokyo 2020: «C’è una cosa che purtroppo non può essere esclusa»

Il capo del comitato organizzatore delle Olimpiadi di Tokyo 2020 non ha escluso la cancellazione dell’evento a causa del Covid

Le Olimpiadi di Tokyo 2020 sono a rischio. Lo riporta Sky Sports UK che parla di altri 10 contagi da Covid-19 nelle ultime 24 ore all’interno del gruppo degli organizzatori della rassegna, con il numero totale arrivato a 68. E Toshiro Muto, capo del comitato organizzatore, interpellato sulla faccenda, non ha potuto nascondersi:

«Non possiamo prevedere cosa accadrà con il numero di casi di coronavirus. Quindi continueremo le discussioni se c’è un picco di casi. Abbiamo concordato che in base alla situazione del coronavirus, convocheremo di nuovo colloqui a cinque. A questo punto, i casi di coronavirus potrebbero aumentare o diminuire, quindi penseremo a cosa dovremmo fare quando si presenterà la situazione». I giochi, rinviati lo scorso anno per la pandemia, potrebbero quindi non disputarsi neanche quest’anno.