Tognazzi a Radio Rossonera: «Ibra Pioli? Sapevo sarebbe andata così»

Gianmarco Tognazzi è intervenuto a Radio Rossonera, per parlare di Milan e del percorso fatto fin qui dalla squadra di Pioli. Ecco le sue parole:

CALABRIA CAPITANO – «Mi fa piacere vedere tutto questo entusiasmo per Davide Calabria capitano, tanto per dire che tutti i nodi vengono al pettine, chi conosce il Milan sa che le cose possono girare male ma poi si torna e siamo tornati».

CONNUBIO PIOLI – IBRAHIMOVIC – «Io l’avevo detto dopo lo 0-5 di Bergamo che il connubio tra Ibrahimovic e Pioli avrebbe dato determinati frutti, che erano quelli che servivano per dare sicurezza, per far crescere i giovani con una figura di riferimento, un euqilibratore Pioli che si è dimostrato un maestro nel far crescere i ragazzi tenendoli tranquilli, l’altro stimolandoli. Io vedo dello stupore che in me non c’è, era evidente che sarebbe andata così».

