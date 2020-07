Tognazzi: «Io credo in Gabbia e su Rangnick avrei agito diversamente»

Il figlio d’arte e grande tifoso del Milan, Gianmarco Tognazzi, ha voluto parlare della situazione attuale in casa rossonera e Rangnick

Ecco le parole di Tognazzi al programma di Sky Sport SuperWeekend in cui ha colpito dire la sua in merito alla situazione del Milan e le voci sull’imminente arrivo di Rangnick in rossonero.

Rangnick – «Nutro grande stima per Pioli. Su Rangnick c’è parecchia confusione, anche perché non si sa ancora quale sarà il suo ruolo al Milan. Però ci sono stati tre mesi di pausa e, probabilmente, il cambio lì ci poteva stare. Vedremo cosa succederà»

Gabbia – «Io ho grandi aspettative per Gabbia, così come per tutti i ragazzi italiani giovani che stanno debuttando in Serie A. Tempo al tempo»

Lazio-Milan – «Il Milan dovrà fare una partita di contenimento, ma non dovrà farsi schiacciare. Mi aspetto un Ibrahimovic prima punta nel secondo tempo con Rebic o Leao spostati sugli esterni. Inoltre, dovrebbe tornare Kjaer»