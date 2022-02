Tiribocchi: «Scudetto? Adesso il Milan è primo, ma...»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Le parole di Simone Tiribocchi, ex calciatore oggi opinionista Dazn, in esclusiva a Juventusnews24.

SCUDETTO – «Lo scudetto è lontano, anche se ci sono ancora tanti scontri diretti e davanti non stanno rallentando ma si stanno fermando un po’ tra di loro. Adesso il Milan è primo ma l’Inter deve ancora recuperare una partita, il Napoli ha un organico importante… Dipende dagli scontri diretti. È chiaro che se la Juventus avesse vinto a Bergamo probabilmente sarebbe cambiato lo scenario, ma non avendo rosicchiato i tre punti alle altre rimane distante. Non dimentichiamo però che tempo fa sembrava distante anche il quarto posto. Favorita? Rimane l’Inter perchè ha una rosa più ampia, fisicamente è più forte delle altre e ha la mentalità di voler vincere tutte le partite come è successo lo scorso anno, anche se con il Milan e il Napoli ha sofferto tanto. Nell’Inter sarà la continuità secondo me a fare la differenza».

