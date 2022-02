Timothy Weah: «Sogno il Milan, un giorno magari ci arriverò. Maignan mi dice...»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Timothy Weah: «Sogno il Milan, un giorno magari ci arriverò. Mio padre…». Le dichiarazioni del figlio d’arte a Sportweek

Timothy Weah, attaccante del Lille e figlio di George, ha parlato di Milan in un’intervista concessa al settimanale Sportweek.

Le sue parole: Naturalmente sono focalizzato sul Lille, ma è sempre stata una mia ambizione giocare un giorno in un grande campionato come la Serie A e in particolare in un grande club come il Milan, che in fondo fa un po’ parte della storia della mia famiglia. Con Maignan parlo spesso di Milan. Mi dice che si trova benissimo con i tifosi e che la città è fantastica. Ma mi sento anche con Rafael Leao, Fikayo Tomori, tutti miei amici. Il Milan è una bella squadra.Se a mio padre farebbe piacere? Non me ne parla mai apertamente, ma quando ero bambino c’era l’idea che andassi a giocare nelle giovanili rossonere. Le cose sono andate diversamente, però magari al Milan arriverò lo stesso. Nel calcio le cose vanno veloci, e non si sa mai».