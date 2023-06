Thuram Milan e non solo: spunta un’alternativa di lusso all’attaccante francese! Può davvero tornare in Italia

Non c’è solo il nome di Marcus Thuram per l’attacco del Milan. O meglio, il francese rappresenta ad oggi la prima scelta, ma i rossoneri si guardano intorno qualora il colpo non dovesse essere centrato.

Come riportato dal Corriere dello Sport, un’alternativa è rappresentata da Alvaro Morata: il nome dello spagnolo risuona sempre con insistenza negli ambienti di calciomercato tra i quali quello del Milan.