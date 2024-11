Thuram: «Lo scudetto ha dato molta forza all’Inter, abbiamo meritato di vincerlo. Ma possiamo fare meglio…». Le dichiarazioni

Thuram a GQ ha ricordato lo scudetto vinto con l’Inter lo scorso anno, avvisando Milan e rivali sugli obiettivi dei nerazzurri.

SCUDETTO – «Ormai conosco bene i miei compagni di squadra, ho imparato cosa vuol dire giocare nel campionato italiano, so cosa vuole da me mister Simone Inzaghi. Poi conquistare lo Scudetto mi ha dato e ci ha dato molta forza, abbiamo fatto tanti sacrifici e abbiamo meritato di vincerlo. Ma quella vittoria non è stata la fine di qualcosa, anzi: possiamo fare ancora meglio, abbiamo obiettivi importanti»

