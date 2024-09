Thuram a DAZN: «3 gol nei PRIMI 3 derby? Non IMPORTA, conta che l’Inter VINCA». Le dichiarazioni dell’attaccante

Thuram ha parlato a Dazn prima dell’inizio di Inter Milan. Queste le dichiarazioni dell’attaccante nerazzurro.

3 GOL NEI PRIMI 3 DERBY COME LUKAKU E RONALDO? – «Sì, ma la cosa più importante per me sono i tre punti a fine partita. Chi fa gol non importa, conta che l’Inter vinca».

CHE GIOCATORE SONO DIVENTATO IN QUESTI ANNI? – «Sono arrivato che giocavo esterno, dovevo adattarmi ad un nuovo ruolo. Quest’anno sto provando a diventare più bomber, provare colpi che non facevo prima. È il lavoro di ogni giorno in allenamento, sto provando a fare meglio».

LE PAROLE INTEGRALI SU INTERNEWS24