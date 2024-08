Thiago Silva, lo STRAORDINARIO RECORD da quando è tornato in Brasile. Ecco come se la passa l’ex Milan

L’ex difensore del Milan Thiago Silva è il protagonista di un mirabolante record da quando ha fatto ritorno nel campionato brasiliano

Thiago Silva sta dimostrando un impatto straordinario al Fluminense, squadra in cui è tornato dopo una lunga carriera in diverse squadre d’Europa, tra cui il Milan. Con lui in campo, la squadra è imbattuta, con cinque vittorie e un pareggio, senza subire gol. La sua presenza si è rivelata fondamentale anche in Copa Libertadores, dove ha segnato sia nei tempi regolamentari che ai rigori contro il Gremio, contribuendo al passaggio del turno.

Il Fluminense, che prima del suo arrivo era ultimo in classifica, ora è fuori dalla zona retrocessione grazie anche alle prestazioni del difensore brasiliano. A quasi 40 anni, Thiago Silva dimostra di essere ancora un giocatore di altissimo livello, capace di fare la differenza in campo e guidare la sua squadra verso traguardi importanti.