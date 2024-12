Thiago Motta: «Juve stanca, impariamo dagli errori. Bove? Spero si riprenda. E Cambiaso…»

Thiago Motta ha parlato a Dazn dopo il pareggio della Juve contro il Lecce per 1-1: le dichiarazioni anche su Bove e Cambiaso

Thiago Motta a Dazn ha espresso il suo rammarico per il pareggio della Juve contro il Lecce, il secondo di fila dopo quello col Milan.

SITUAZIONE BOVE – «Dispiace tantissimo per il ragazzo, per i compagni e per la famiglia. Mi metto nella pelle dei genitori, vedere un figlio che passa un momento così penso sia terribile. Spero si riprenda, che stia bene e che possa recuperare al meglio nel più breve tempo possibile, che la famiglia si possa tranquillizzare. Tutta la mia vicinanza alla famiglia, vedere delle immagini così penso sia terribile».

SQUADRA STANCA – «Lo sapevamo prima, si è visto nel secondo tempo. Buon primo tempo, poi siamo calati. Siamo andati in vantaggio, prendendo questo gol all’ultimo. Andiamo avanti, miglioriamo, impariamo dagli errori e pensiamo a prepararci bene per la prossima gara».

ERRORE DI CAMBIASO – «Andrea ha fatto quella scelta, i gol si prendono per tanti piccoli errori. Nel secondo tempo siamo calati, prendere questo gol all’ultimo si poteva evitare. Pensiamo alla prossima, pensando che delle partite così dobbiamo migliorare. Pensiamo positivo, in avanti, preparando la prossima partita fisicamente e di testa».

LE PAROLE INTEGRALI SU JUVENTUSNEWS24