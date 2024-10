Thiago Motta deluso dopo Juve Parma: «Abbiamo commesso errori che non ci possiamo permettere». Le parole a Sky Sport

Thiago Motta a Sky Sport ha commentato il pareggio tra Juve e Parma con i bianconeri che mancano l’occasione di allungare anche sul Milan in classifica.

SULLA PARTITA – «Abbiamo creato tanto e concesso. Noi cerchiamo di non dare la possibilità all’avversario di dare queste palle gol. Abbiamo cercato di creare alcune occasioni, a tratti abbiamo fatto bene e in altri no. In questi momenti fatti bene dobbiamo aumentarli per avere poi il risultato che vogliamo che non è sicuramente il pareggio».

COSA È CAMBIATO NELLE ULTIME PARTITE – «Importante mantenere l’equilibrio della squadra. Abbiamo commesso degli errori negli ultimi metri non dobbiamo permettere all’avversario di ripartire ogni volta contro una squadra che ha questa velocità».

