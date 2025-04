Conceicao: «Stiamo lavorando sull’approccio. A me piace vincere in un modo»

Condividi via email

Conceicao nella conferenza stampa di presentazione di Udinese-Milan ha parlato della questione relativa all’approccio

Sergio Conceiçao alla vigilia di Udinese–Milan ha parlato in conferenza stampa. Il tecnico portoghese ha sottolineato come vorrebbe vincere lui le partite.

LE PAROLE – «A me non piacciono partite dove si possono fare 7 gol e prenderne 5. Io preferisco vincere 1 a 0, con solidità, con compattezza. Su questo stiamo lavorando, sugli ingressi in campo, sulla consistenza che dobbiamo avere nel corso di tutto l’arco della partita».