Theo Hernandez sulla via del recupero: condizioni non preoccupanti. Le ULTIME sul terzino del Milan verso il derby

L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport ha fatto il punto sulle condizioni di Theo Hernandez in vista del derby contro l’Inter in programma sabato a San Siro.

Il terzino del Milan non preoccupa minimamente in vista della super sfida con i cugini. Theo continua a lavorare a parte in nazionale per un colpo al polpaccio: ma solo gestione, niente che preoccupi.