Theo Hernandez, Parma per il riscatto: il dato del francese contro i ducali

Theo Hernandez cerca di riscattare le recenti brutte prestazioni nella gara di oggi pomeriggio contro il Parma

Theo Hernandez deve certamente lasciarsi alle spalle le prestazioni dell’ultimo periodo. Il Milan ha bisogno del suo treno sulla fascia sinistra per poter continuare a sperare nell’obiettivo qualificazione in Champions League. Il Parma è un avversario che può far sperare nel riscatto.

I ducali sono infatti l’unica squadra contro cui Theo Hernández ha segnato più di un gol in Serie A: tre reti per il terzino rossonero contro gli emiliani (inclusa la doppietta del match d’andata).