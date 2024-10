Theo Hernandez Milan, Galli sul rinnovo: «Secondo me succederà questa cosa»

Theo Hernandez Milan, Galli si esprime sul potenziale rinnovo del giocatore in scadenza nel 2026. Le ultimissime sui rossoneri

Le parole di Filippo Galli, ex difensore del Milan, sulla posizione attuale di Theo Hernandez. Il francese ha rimediato un’espulsione e sbagliato un calcio di rigore nell’ultima partita di Serie A contro la Fiorentina.

THEO HERNANDEZ MILAN – «Sul rinnovo di Theo Hernandez non ho particolari sensazioni, ci sarà il solito tira e molla, le solite trattative tra società ed entourage del giocatore fino ad arrivare ad un accordo o ad un addio di comune accordo. Nel caso si separeranno le strade, il Milan rimane il Milan e se uno vuole restare resta anche a determinate condizioni. Sbaglierò, ma la penso ancora così. Credo che Theo sia uno dei giocatori più forti del Milan però è indubbio che oggi non riesce ad esprimersi con continuità. Per me deve lavorare su questo, diventare un giocatore continuo. Con Leao sono fattori decisivi della squadra rossonera quando sono in palla».