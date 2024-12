Theo Hernandez Milan, retroscena a Milanello! Confronto con Fonseca, portoghese stupito dal terzino. La ricostruzione

Theo Hernandez Milan, clamoroso retroscena a Milanello: confronto con Fonseca, tecnico stupito positivamente dal terzino

Come riportato dal Corriere dello Sport, il Milan di Paulo Fonseca cerca importanti risposte nella sfida di domani contro il Verona in trasferta.

E a proposito di risposte, in questi giorni a Milanello Theo Hernandez le ha date giuste, forti, chiare, notate con grande soddisfazione anche dai compagni di squadra; in un colloquio con il tecnico rossonero, il terzino ha fatto intendere di aver inteso quale sia la strada maestra. È probabile, dunque, che Fonseca possa rimettere il numero 19 subito al suo posto: non ci sarebbe da stupirsi se Theo, dopo una partita passata in panchina, risultasse tra i titolari di

Verona.