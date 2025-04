Theo Hernandez Milan, cambia il futuro del francese! I rossoneri hanno deciso che... Ultimissime

Condividi via email

Theo Hernandez Milan, i rossoneri cambiano il destino del terzino: il francese ha ora grosse chance di permanenza. La situazione

Come riferito da Repubblica, può cambiare la strategia del calciomercato Milan per quanto riguarda la strategia in uscita.

Il Milan sa che non è semplice trovare giocatori alla Theo nel panorama europeo. De Cuyper del Bruges è tra i profili che piacciono ma ha tanto mercato. Senza i milioni della Champions una cessione eccellente va messa in conto, ma non è più scontato tocchi a Theo.