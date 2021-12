Theo Hernandez Milan: oggi la decisione, ecco il punto in vista del Napoli

Theo Hernandez Milan: oggi la decisione. Il terzino francese è alle prese con una forte influenza. Ecco il punto in vista del Napoli

Grana Theo Hernandez, tanto per cambiare, in casa Milan. Il terzino francese è alle prese con una forte influenza che lo ha tenuto fuori tutta settimana dagli allenamenti.

Secondo Il Corriere della Sera, oggi ci sarà la decisione finale sul giocatore, anche se Stefano Pioli ieri in conferenza non è stato particolarmente in ottimista. Situazione complicata dunque per i rossoneri.