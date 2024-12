Theo Hernandez Milan, Terracciano batte Bartesaghi e Jimenez: può sostituire il francese contro il Genoa, come già fatto in altre occasioni

Theo Hernandez probabilmente non giocherà Milan Genoa dall’inizio. In attesa di novità dalla conferenza stampa di Fonseca, per Sky Sport il sostituto del francese sarà Terracciano.

Già in altre occasioni, infatti, era stato lui a sostituire Theo Hernandez, come ad esempio in Coppa Italia. Niente da fare per Bartesaghi e Jimenez, ragazzi di prospettiva che fanno parte del Milan Futuro.