Theo Hernandez Milan, dalla Francia MASSACRANO il calciatore rossonero: COSA hanno DETTO

Il calciatore del Milan Theo Hernandez sotto accusa anche in Francia: L’Equipe lo boccia senza mezzi termini

La prestazione deludente del rossonero Theo Hernandez nella sconfitta della Francia contro l’Italia non è passata inosservata nemmeno in patria. Il prestigioso quotidiano francese L’Equipe ha criticato duramente il terzino rossonero, evidenziando le sue difficoltà difensive e la mancanza di incisività offensiva.

Secondo L’Equipe, Hernandez è stato dominato nei duelli, protagonista in negativo di due gol italiani, e non ha mai saputo incarnare una minaccia offensiva. Il quotidiano ha inoltre sottolineato come il dibattito sul suo livello difensivo sia ormai datato, e che il giocatore non riesce più a compensare le sue lacune con la sua consueta energia e pericolosità negli ultimi metri.

L’assenza di Giroud e Pavard, punti di riferimento per Hernandez, avrebbe ulteriormente accentuato le sue difficoltà. L’Equipe suggerisce che la soluzione potrebbe essere l’introduzione di una maggiore competizione nel ruolo di terzino sinistro, magari con il ritorno di Lucas Hernandez dall’infortunio.