Theo Hernandez Milan, Fonseca non molla il francese! Piano stabilito, cosa succede nel 2025

Theo Hernandez Milan, Paulo Fonseca non ha nessuna intenzione di mollare il terzino francese: nel 2025 missione recupero

Come riportato da calciomercato.com, uno degli obiettivi di Paulo Fonseca in casa Milan è quello di recuperare al 100% Theo Hernandez, finito in panchina contro Genoa e Verona:

PAROLE – «Veniamo a uno dei noccioli della questione: citavamo prestazioni sottotono e il mirino non può che finire su Theo Hernandez. Dal caso cooling break dell’Olimpico alle due panchine consecutive contro Genoa e Verona, non è sicuramente la miglior annata dell’esterno francese. Fonseca sta provando la medesima ‘cura’ utilizzata a inizio stagione con Rafael Leao e i risultati sembrano che possano cominciare ad arrivare, come dimostra la scelta di Theo di spendere un giorno di riposo a Milanello per allenarsi e ritrovare il prima possibile la forma necessaria per tornare a essere il leader che l’ambiente rossonero conosce. Rivedere il vero Theo è uno degli obiettivi cerchiati in rosso da mister Fonseca».