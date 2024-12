Theo Hernandez Milan, la critica di Dzemaili: «Stagione difficile, ci si aspetta di più». Il commento sulle prestazioni del francese

Dzemaili dagli studi di Sky Sport ha espresso una critica nei confronti di Theo Hernandez commentando le prestazioni del francese al Milan.

LA CRITICA – «Stagione difficile per Theo Hernandez anche per motivi disciplinari e per un po’ di problemi con Fonseca. Ma è fondamentale per il Milan e ci aspetta di più da lui: puà prendere il Milan per mano e portarlo più in su».