Theo Hernandez Milan: ASSIST dell’ex Ancelotti per la permanenza! L’INTRECCIO con Davies e Mendy

In casa Milan tiene banco il rinnovo di Theo Hernandez. In tal senso arriva un assist dall’ex Ancelotti per la permanenza

Il Real Madrid è nel pieno del mercato estivo e sta provando a potenziare ulteriormente la rosa di Carlo Ancelotti in ogni zona del campo. Carlo Ancelotti non è un allenatore molto incline a chiedere, si adatta a ciò che ha – racconta il quotidiano AS – e lo ho ha sempre dimostrato negli anni, ma una petizione esplicita rivolta ai dirigenti del Real è stata sulla prima necessità di rinnovare Mendy.

Scenario che allontanerebbe l’arrivo di Davies dal Bayern Monaco. Intreccio che favorirebbe indirettamente anche il Milan per la permanenza di Theo Hernandez con i bavaresi che non avrebbero più la necessità di sostituire il canadese.