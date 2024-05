Theo Hernandez Milan: la DECISIONE del Bayern allontana il possibile addio, le ULTIME

In casa Milan tiene banco il futuro di Theo Hernandez. In tal senso la mossa del Bayern potrebbe allontanare l’addio

I tifosi del Milan sono in ansia per le sorti legate al futuro di Theo Hernandez. Il terzino è stato accostato con insistenza al Bayern Monaco ma in tal senso la mossa dei bavaresi allontana il possibile addio del francese ai rossoneri.

Come riportato da Sky Sport DE Davies dovrebbe rinnovare il proprio contratto con il club tedesco, quindi decadrebbe la necessità di sostituirlo. Inoltre nel mirino di Kompany nel ruolo ci sarebbe Zinchenko. Il futuro di Theo è più rossonero che mai al momento.