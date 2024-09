Theo Hernandez Milan, SPUNTA la conferma che SPAZZA via i dubbi! Rossoneri AVVISATI, uno scenario è da EVITARE

Theo Hernandez-Milan, spunta la conferma sulla richiesta del terzino per il rinnovo di contratto: servono circa 8 milioni di euro

Come riferito da TMW, piovono conferme nel calciomercato Milan sulla richiesta di Theo Hernandez per estendere con i rossoneri l’attuale contratto valido fino al 30 giugno del 2026:

PAROLE – «Il rinnovo di Theo è in alto mare. Il Milan sembra andargli stretto. La richiesta è intorno agli 8 milioni. Una valutazione impossibile per il Milan che, probabilmente, cercherà di trovargli un’altra destinazione. Nei discorsi non si è mai andati oltre ai 6 mln».