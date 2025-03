Theo Hernandez, Serafini: «Mi sembra in un momento di grande depressione. Il Milan deve decidere cosa fare»

Theo Hernandez, Luca Serafini in esclusiva a MilanNews24, ha detto la sua sulla situazione del terzino francese

Theo Hernandez, Luca Serafini in esclusiva a MilanNews24, ha parlato così del terzino francese e della possibilità di cederlo nel prossimo mercato:

LE SUE PAROLE – «Per Theo la discussione è apertissima, questo modo di fare che va oltre le prestazioni negative. Lui per espulsioni, proteste, simulazioni ha perso la dritta via. Deve riflettere con sé stesso e sulla società per il suo futuro, in questo momento è dannoso. Theo mi sembra in un momento di grande depressione psicologica, è confuso. Va aiutato. Il Milan deve decidere se ha voglia di farlo, io personalmente sarei per aiutarlo».