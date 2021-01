Theo Hernandez esalta Ibra: «Dio appoggiato dai suoi soldati»

Theo Hernandez è tornato sull’episodio di ieri sera tra Ibra e Lukaku prendendo le parti del compagno con un esplicito messaggio social

Il terzino francese ha dimostrato ancora una volta la grande unione del gruppo rossonero che vede in Zlatan un vero e proprio capobranco, il vero deus ex machina di questo incredibile momento del Milan nonostante l’eliminazione di ieri in Coppa Italia nel derby contro l’Inter e si è schierato quindi in sua difesa:

«Dio appoggiato dai suoi soldati», l’esplicito messaggio di Theo.

Theo Hernandez su Twitter: “Dios respaldado por sus soldados ⚔️ God backed by his soldiers 🛡 Dio appoggiato dai suoi soldati #SempreMilan 👊🏼 https://t.co/SBYlBfNgb6” / Twitter