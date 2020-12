Theo Hernandez è sempre più un trascinatore di questo Milan

Theo Hernandez è tornato al gol domenica sera contro il Parma. Il francese non segnava dal 4 ottobre contro lo Spezia

Theo Hernandez domenica sera contro il Parma è stato semplicemente devastante, uno dei trascinatori del Milan in mancanza di Zlatan Ibrahimovic. Non che ci fosse bisogno di conferma, ma il terzino francese ha raggiunto lo status di ‘top player’ nel suo ruolo, risultando essere fra i migliori 3 calciatori a tutta fascia d’Europa. Il Milan, con Paolo Maldini in prima persone, si accorsero delle sue qualità già un anno e mezzo fa. All’inizio della sua avventura in rossonero un infortunio né condizionò l’ascesa. Poi però rimessosi fisicamente, ha iniziato un percorso di crescita che lo hanno portato a segnare la prima doppietta in carriera. Theo Hernandez è un punto fermo di questo Milan, un leader in campo e fuori.

I 20 milioni spesi per lui dal club di via Aldo Rossi nell’estete 2019, oggi appaiono veramente irrisori vesto che la sua quotazione ora è almeno di 50 milioni.