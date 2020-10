Theo Hernandez è l’insostituibile di Pioli: è l’unico ad aver sempre giocato

Theo Hernandez è l’unico giocatore di movimento che è stato sempre utilizzato da Stefano Pioli in queste prime 9 gare stagionali

Theo Hernandez è l’unico giocatore del Milan, sia di movimento che non, ad aver sempre giocato in tutte le 9 partite stagionali dei rossoneri. Il terzino mancino non ha rifiatato neanche in una gara riuscendo tuttavia a mettere a segno una rete e due assist.

Un dato positivo per la crescita del francese ma allarmante per quanto riguarda il turnover: al momento infatti Stefano Pioli non sembra aver individuato un sostituto degno all’interno della rosa milanista.