Theo Hernandez Bayern Monaco, i bavaresi fanno sul serio! Tra rinnovo e ingaggio: tutto sul futuro del francese leader rossonero

Theo Hernandez è uno dei profili rossoneri più osservati all’estero. A tal proposito, secondo quanto riportato da Sky Deutschland il Bayern Monaco avrebbe manifestato un forte gradimento per il terzino francese.

Theo sta bene a Milano, dove ha un contratto fino al 2026, e il calciomercato Milan lo vorrebbe ancora in rossonero. Per far questo serve un aumento del suo ingaggio, attualmente fissato a 4 milioni di euro. Inoltre il fratello Lucas gli avrà sicuramente raccontato l’ambiente nello spogliatoio bavarese, non uno dei migliori per chi non conosce la lingua.