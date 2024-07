Terracciano via dal Milan, no dei rossoneri all’OFFERTA del Torino, l’IDEA del club è chiara

Acquisti ma anche possibili cessioni in casa Milan. Tra queste però non ci sarà quella di Terracciano, i dettagli

Non parte. Acquisti ma anche possibili cessioni in casa Milan. Tra queste però non ci sarà quella di Terracciano, i dettagli:

come riportato da Daniele Longo sui suoi canali social il club rossonero infatti in tal senso avrebbe rifiutato un’offerta del Torino per il proprio esterno. Secondo l’esperto il difensore sarebbe destinato a restare dalle parti di Milanello. I granata dunque dovranno guardare altrove.