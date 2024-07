Teotino si SBILANCIA: «In questo momento non vedo il Milan tra le prime quattro. Sul derby…». Le dichiarazioni

Il giornalista Teotino ha parlato a SkySport per analizzare il nuovo calendario della Serie A sbilanciandosi sulla possibile posizione in classifica del Milan.

PAROLE – «Questo derby dopo la settimana in cui si giocano le coppe. Al Milan arriverà sicuramente un centravanti ma in questo momento non lo vedo tra le prime quattro. Al momento però, al 4 di luglio, dico che la Juve è la più grande rivale dell’Inter. Tra le inseguitrici è quella che mi convince di più per come si sta muovendo sul mercato».