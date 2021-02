Teocoli: «Ibra non è razzista. Solo una dimostrazione di forza a Lukaku»

Teocoli intervistato da Gazzetta dello sport ha parlato ovviamente da tifoso del Milan aprendo al goal di Ibra numero 500 e allo scudetto

SU IBRA E LUKAKU- «È a nomalo, i campioni non fanno così, si lamentano, brontolano, urlano ma non innescano queste cose. Ibra non è razzista, ha fatto il suo show per dimostrare che è il più forte, per provocare l’avversario. Mi ha meravigliato di più la rezione di Lukaku».