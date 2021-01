Telefoot: Milan più vicino a Simakan, distanza ridotta con lo Strasburgo

Telefoot: il Milan sarebbe più vicino per chiudere Simakan dallo Strasburgo. Il club francese avrebbe abbassato le pretese per il ragazzo

Milan e Strasburgo sarebbero molto vicini a chiudere per Simakan. Lo riferisce Telefoot.

Il difensore centrale si è infortunato contro il Lens e probabilmente non toccherà il terreno di gioco sino a fine marzo ma il club di Via Aldo Rossi sarebbe comunque interessato. La distanza tra domanda e offerta si sarebbe ridotta. Per questo motivo l’affare potrebbe sbloccarsi in tempi brevi.