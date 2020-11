Tecca: «Pobega centrocampista universale, sa fare tutto»

Nel corso di Sky Sport 24, Massimo Tecca ha elogiato Tommaso Pobega, autore di un ottimo inizio di stagione

Autore di un grandissimo inizio stagione, Tommaso Pobega sta facendo molto parlare di sè. L’ultimo ad elogiare il centrocampista dello Spezia è stato Massimo Tecca che, a Sky Sport 24, ne ha esaltato le qualità.

Ecco le sue dichiarazioni: «E’ un centrocampista di quelli universali, sa fare un po’ tutto, va al tiro, recupera palloni in mezzo al campo, ha bagnato il suo esordio in Under 21 con una doppietta. E’ uno dei ragazzi più in vista del nostro campionato». I rossoneri continueranno a valutare il centrocampista e decideranno il suo futuro.