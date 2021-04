Tecca: «Ibrahimovic dovrebbe mettere un cerotto alla bocca ed evitare»

Negli studi di Pomeriggio Sky Sport, il giornalista Massimo Tecca ha commentato l’espulsione di Ibrahimovic contro il Parma

L’espulsione di Ibrahimovic contro il Parma sta certamente facendo discutere. A criticare il comportamento dell’attaccante svedese è Massimo Tecca. Ecco le dichiarazioni del giornalista nella trasmissione Pomeriggio Sky Sport: «Penso che dovrebbe evitare perchè è un giocatore fondamentale per il Milan. Rimane un faro per i rossoneri ma non può cadere in certe sciocchezze, si metta un cerotto sulla bocca.»

«Io non credo che abbia insultato l’arbitro o detto frasi razziste verso Lukaku nel derby, ma certe cadute di stile da uno come lui non te le aspetti. Ora ha 40 anni e sta trattando il rinnovo con una società che lo ritiene ancora fondamentale.»