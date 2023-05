Team of Season Fifa 23: presenti 3 rossoneri

Si aprono oggi e si concluderanno il prossimo 18 maggio 2023, le votazioni per eleggere il Serie A Team of the Season di Fifa 23

Si aprono oggi e si concluderanno il prossimo 18 maggio 2023, le votazioni per eleggere il Serie A Team of the Season di Fifa 23 presenti tre giocatori del Milan:

Alex Meret (SSC Napoli), Rui Patricio (AS Roma), Ivan Provedel (SS Lazio). Wojciech Szczesny (Juventus), Guglielmo Vicario (Empoli FC).

Federico Baschirotto (US Lecce), Gleison Bremer (Juventus). Carlos Augusto (AC Monza), Giovanni Di Lorenzo (SSC Napoli), Federico Dimarco (Inter), Theo Hernandez (AC Milan), Minjae Kim (SSC Napoli), Stefan Posch (Bologna FC), Alessio Romagnoli (55 Lazio), Giorgio Scalvini (Atalanta BC), Perr Schuurs (Torino FC) Chris Smalling (AS Roma), Destiny Udogie (Udinese).

Sofyan Amrabat (ACF Fiorentina), Zambo Anguissa (SSC Napoli), Tommaso Baldanzi (Empoli FC), Nicolò Barella (Inter), Hakan Calhanoglu (Inter), Bryan Cristante (AS Roma), Niccolò Fagioli (Juventus), Davide Frattesi (US Sassuolo), Stanislav Lobotka (SSC Napoli), Sergej Milinkovic-Savic (SS Lazio), Riccardo Orsolini (Bologna FC), Roberto Pereyra (Udinese), Adrien Rabiot (Juventus), Sandro Tonali (AC Milan).

Boulaye Dia (US Salernitana), Angel Di Maria (Juventus), Paulo Dybala (AS Roma), Rasmus Hojlund (Atalanta BC). Kvicha Kvaratshkelia (SSC Napoli). Armand Lau-riente (US Sassuolo), Rafael Leao (AC Milan), Ademola Lookman (Atalanta BC), Lautaro Martinez (Inter). M’bala Nzola (AC Spezia), Victor Osimhen (SSC Napoli). Gabriel Strefezza (US Lecce), Mattia Zaccagni (SS Lazio).