Taveri sorpreso da Mariani: «Lautaro su Maignan è rosso tutta la vita». Il giornalista di Mediaset analizza il contatto

Mino Taveri, giornalista di Mediaset, si dice sorpreso della decisione di Mariani di estrarre solo il cartellino giallo dopo il pestone di Lautaro ai danni di Maignan.

Le sue parole: «Per me è rosso tutta la vita, Lautaro dovrebbe provare a saltare il portiere. A me quello che sorprende è l’intervento di piatto, con i tacchetti, e non di punta per provare a togliere il pallone dalle mani di Maignan. Mi preoccupa che Lautaro davanti al giallo sia rimasto sorpreso del cartellino».